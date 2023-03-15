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    В строительстве канализационных очистных сооружений в Казахстане могут принять участие инвесторы из ОАЭ

    15 Марта 2023, 19:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстанском центре модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства состоялась встреча с руководством Abu Dhabi Sewerage Services Company (ADSSC). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    В ходе встречи председатель правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» Адилхан Умербаев и председатель правления Abu Dhabi Sewerage Services Company Ахмед аль-Шамси обсудили вопросы участия в проектах строительства и реконструкции канализационных очистных сооружений в городах Казахстана.

    В свою очередь представители центра модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства представили концепцию реализации и механизмы финансирования проектов строительства и реконструкции канализационно-очистных сооружений.

    Кроме того, стороны обсудили текущее состояние сооружений и сетей водоотведения в 68 городах страны, а также перспективы участия потенциальных инвесторов для комплексного подхода к решению проблем в сфере водоотведения.

    Представители Abu Dhabi Sewerage Services Company представили свое видение по изучению и анализу текущей ситуации канализационной инфраструктуры. По результатам встречи стороны договорились о дальнейшем взаимодействии и сотрудничестве.

    Следует отметить, что в качестве коммунального предприятия по очистке сточных вод в портфеле ADSSC находится до 40 канализационных очистных сооружений и более 260 насосных станций, а также канализационная сеть протяженностью 12 тысяч км.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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