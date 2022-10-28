В странах СНГ возрастает деловая активность – Премьер-Министр РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов заявил о восстановлении экономик стран СНГ после пандемии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Особое внимание в этом году мы уделяли усилению сотрудничества в торгово-экономической сфере. В этом направлении мы в первую очередь ориентировались на цели и задачи, обозначенные в стратегии экономического развития СНГ до 2030 года. Ключевой составляющей нашего взаимодействия стала реализация согласованных мер по минимизации негативных последствий, вызванных пандемией», - сказал Алихан Смаилов на расширенном заседании Совета глав правительств стран СНГ.

По его словам, в странах содружества возрастает деловая активность.

«Сегодня мы уже видим практические результаты этой работы. Во всех наших странах происходит постепенное восстановление экономик, возрастает деловая активность. В целях реализации мер по обеспечению экономической стабильности на пространстве СНГ принят перечень совместных мер реагирования на возникающие проблемы. Документ предусматривает углубление сотрудничества по вопросам стимулирования взаимных инвестиций, промышленной кооперации, упрощения таможенного регулирования, формирования новых логистических цепочек, терминальной инфраструктуры, внедрения цифровых технологий», - перечислил Премьер.





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