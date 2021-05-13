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    В столичном аэропорту выявлены 4 пассажира с «желтым» и 2 пассажира с «красным» статусами

    13 Мая 2021, 10:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За первый день реализации проекта Ashyq сотрудниками Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев были выявлены 4 пассажира с «желтым» статусом, 2 пассажира с «красным» статусом, передает МИА «Казинформ».

    Согласно алгоритму пассажиров с «красным» статусом до приезда скорой помощи изолировали, после чего они были госпитализированы.

    С 12 мая 2021 года полноценно запустили проект Ashyq в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев. Мы бы хотели предупредить всех пассажиров (кто вылетает) о том, что необходимо заранее до приезда в аэропорт скачать приложение и проверить свой статус. В здание терминала пассажиры с «желтым» и «красным» статусами допущены не будут. Вопросы по возврату средств в случае недопуска к рейсу следует направить в авиакомпанию.

    Информация в приложении Ashyq поступает за счет интеграции с общей базой Министерства здравоохранения и определяет статус пассажира: не является ли он носителем вируса в данный момент.

    Чтобы не создавать давки, следует заранее установить приложение и узнать свой статус заранее. «У сотрудников аэропорта на входе в здание воздушной гавани есть планшеты. Те пассажиры, которые не имеют смартфонов, могут забить свой ИИН через планшет сотрудников и узнать свой статус. Что касается иностранных пассажиров, которые не имеют ИИН, они могут проверить свой статус через номер своего паспорта в планшете сотрудников аэропорта.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Туризм Здравоохранение Транспорт Коронавирус в РК
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