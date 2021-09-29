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    В столице завершился ХХІІІ городской фестиваль языков народа Казахстана

    29 Сентября 2021, 20:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане завершился ХХІІІ городской фестиваль языков народа Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    В период с 6 по 28 сентября в рамках фестиваля языков прошел конкурс мастеров художественного чтения «Тілім менің – бірлігімнің айнасы», познавательная радиовикторина на радио «Астана», тренинги на такие темы, как нелогичный перевод и калька в прессе, вопросы распространения информации на государственном языке и основы SMM, создание казахского таргета.

    «С 6 сентября в столице организовано более 500 мероприятий. Основная цель – расширение сферы применения государственного языка, его пропаганда. В этом году исполняется 30 лет Независимости страны. До настоящего времени проведено множество мероприятий, направленных на укрепление потенциала государственного языка. Например, за годы независимости в столице были переименованы почти 1 тыс. улиц. Сегодня город является одним из лучших по этому показателю», - сказал руководитель управления по развитию языков и архивного дела города Нур-Султан Сакен Есиркеп.

    Он также отметил, что прорабатывается вопрос присвоения школам города имен таких известных личностей, как Динмухамед Кунаев, Ыбырай Алтынсарин, Султанбек Кожанов.

    В рамках языкового фестиваля определены победители конкурса «Тілім менің – бірлігімнің айнасы»:

    Главный приз - Акгуль Айдарбеккызы (Карагандинская область);

    І место - Анель Жакан (Нур-Султан);

    ІІ место - Ардак Сатбаев (Нур-Султан);

    ІІІ место - Амангуль Ермеккызы (Нур-Султан).

    В состав жюри вошли актер, театральный режиссер Болат Узаков, доцент Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева, поэт, журналист Туржан Онайгуль, диктор Казахского радио Мухамедали Болатулы.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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