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    В столице работникам коммунальных предприятий подняли оклад

    23 Марта 2022, 07:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил о повышении заработной платы работникам ТЭЦ на 20%, передает МИА «Казинформ».

    «Сегодня поздравил с Наурызом работников ТЭЦ. Как вы знаете, отопительный сезон длится у нас порядка восьми месяцев. Над тем, чтобы в домах было бесперебойное тепло, работают квалифицированные специалисты. Продолжим создавать условия для работников теплоэлектроцентралей. В текущем году работникам ТЭЦ подняли оклад на 20%.

    По поручению Главы государства заработную плату подняли сотрудникам всех коммунальных предприятий.

    Кроме того, работаем над тем, чтобы улучшать работу наших теплоэлектроцентралей: все водогрейные котлы на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 перевели на газ, возобновили строительство ТЭЦ-3. Также ведем проектирование трех газовых котельных. Их мощность составит более 1 тыс гигакалорий в час, что превысит мощность ТЭЦ-3. Газовые котельные позволят дополнительно отапливать теплом новые районы застройки.

    Накануне вместе с Председателем Сената Парламента РК Мауленом Ашимбаевым посетили центр социального обслуживания «Шарапат». Поздравили наших пожилых людей с Наурызом. В данном социальном центре пенсионеры получают полный спектр услуг. Здесь также услуги получает Раиса Егоровна, ветеран Великой Отечественной войны. В этом году ей исполнится 96 лет, пожелали крепкого здоровья!

    Поздравляю с Наурызом! Желаю каждой семье благополучия!» - написал аким столицы.

    Напомним, спикер Сената посетил социальную мастерскую и центр социального обслуживания.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Сенат Акимат Наурыз Общество Отопительный сезон
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