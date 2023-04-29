В столице презентован первый драфт нового Строительного кодекса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На площадке НПП «Атамекен» проходит презентация первого драфта (чернового проекта) разрабатываемого Строительного кодекса. В мероприятии принимают участие представители бизнес-сообщества и эксперты строительной отрасли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Озвученные в ходе презентации предложения и замечания будут приняты во внимание при обсуждении конкретных глав и разделов в сформированных рабочих подгруппах, занимающихся разработкой проекта документа.

Кодекс предусматривает регулирование отношений между государственными органами, физическими и юридическими лицами в процессе архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, и направлен на формирование полноценной среды обитания и жизнедеятельности человека, устойчивое развитие населенных пунктов и межселенных территорий.

Проект Строительного кодекса доступен для широкого круга заинтересованных лиц на сайте Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Ранее на заседании Правительства министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев сообщил, что первый драфт проекта кодекса разработан совместно с представителями крупных отраслевых ассоциаций (порядка 10-ти) и отраслевых институтов (РГП «Градкадастр», ГРП «Госэкспертиза», АО «КазНИИСА», АО «КазЦентрЖКХ»).

По его словам, до конца года планируется внести разработанный проект в Мажилис Парламента.

«В целом Строительный кодекс будет объединять четыре закона и предусматривает внесение изменений в восемь кодексов с охватом полного жизненного цикла строительного процесса, который предполагает работы от планирования до эксплуатации», - добавил министр.



