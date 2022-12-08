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    В столице подросток «заминировал» школу

    8 Декабря 2022, 13:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице подросток «заминировал» школу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе мониторинга соц сетей выявлен пост о том, что в одной из школ по улице Толе би будет теракт. На место прибыли сотрудники полиции.

    В ходе проверки здания школы взрывное устройство не обнаружено. Мероприятие проводилось без эвакуации, угроза снята.

    При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП города Астаны установлен звонивший. Им оказался 13-летний ученик этой школы. Подросток пояснил, что таким образом хотел пошутить, чтобы отменили учебу.

    В присутствии родителей и инспекторов ювенальной полиции с ним проведена профилактическая беседа о недопущении подобных фактов впредь. В отношении законных представителей будут приняты меры административного характера.
    Астана МВД РК
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