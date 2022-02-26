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    В столице на 100% трудоустроены отбывающие наказание в колонии минимальной безопасности

    26 Февраля 2022, 14:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в колонии-поселения минимальной безопасности в Нур-Султане отбывают наказание около 300 граждан, все они трудоустроены. Об этом сообщила руководитель отдела организации занятости осужденных, майор юстиции Айгуль Даутова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии со статьей 119 Уголовно-исполнительного кодекса РК предусмотрен вопрос трудоустройства осужденных. В соответствии с ним мы обеспечиваем их работой. Работа осужденным предоставляется государственными и частными учреждениями. То есть некоторые работают в черте города, некоторые - в промышленной зоне. В настоящее время в нашем учреждении отбывают наказание 297 осужденных граждан и все они заняты. Кто-то работает дворником, кто-то поваром, автомехаником, швеей, уборщицей, садовником и так далее. Также в промышленной зоне работает ТОО по изготовлению знаков правил дорожного движения. Кроме того, будет работать швейный цех по производству спецодежды и станция технического осмотра (СТО)», - сказала Айгуль Даутова.

    По ее словам, у осужденных повышенная мотивация к работе.

    «Семейные люди хотят работать и помогать своим близким. У некоторых есть кредит, который нужно погасить. Кроме того, ряд рабочих мест находится в черте города. Ежедневно утром работодатель забирает, а вечером привозит. Конечно, со своей стороны мы будем отслеживать и проверять работников. Кроме того, к нам приезжает большое количество предприятий, ищущих работу. В основном это строительные компании», - рассказывает Айгуль Даутова.

    По словам руководителя отдела занятости, в данной колонии отбывают наказание в основном те, кто совершил мелкие преступления.

    Ранее сообщалось, что в Нур-Султане отбывающие наказание в колонии-поселения минимальной безопасности открывают теплицы и выращивают огурцы.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Занятость МВД РК Общество Енбек жолы Заключенные Трудоустройство
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