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    В Стамбуле сильный шторм: закрыт пролив Босфор, есть погибшие и раненые

    29 Ноября 2021, 20:49

    СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Из-за шторма повреждены причалы в Малтепе и Пендике, повреждены несколько лодок, повалены деревья, ураганным ветром сорваны крыши зданий, на трассах переворачивались большегрузы. В районе Бейликдюзю скорость ветра достигала 129 километров в час, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    Движение судов по проливу Босфор приостановлено.

    Как сообщает телеканал NTV, в результате разгула стихии по меньшей мере 4 человека погибли (среди них один иностранец), 19 ранены, трое находятся в тяжелом состоянии.

    По информации «Анадолу», в районе Эсенюрт крыша здания из-за сильного ветра обрушилась на дорогу, по которой в тот момент шел мужчина с ребенком. Мужчина скончался на месте происшествия, а его ребенок был госпитализирован с травмами. В Султангази под воздействием ветра кусок бетона со строящегося здания упал на прохожего, пострадавший был доставлен в больницу в карете скорой помощи.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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