В стабфондах всех регионов проведут ревизию на наличие овощей: за неделю цены выросли на 0,3 %

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин провел совещание по стабилизации цен на социально значимые продукты питания, на котором рассмотрен широкий спектр вопросов, включая результаты товарных интервенций по овощам в регионах и трансформацию торговых рынков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.
По данным мониторинга Комитета торговли МТИ, большинство регионов укладываются в обозначенные индикативы цен на социально значимые овощи. Однако в Астане, Шымкенте, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях они реализуются с превышением установленных индикативов.
«Многие регионы продолжают хаотично реализовывать механизмы стабилизации цен и размазывать эффект данной работы. В отдельных регионах разбронирование, судя по договорам, размыто на срок до пяти месяцев, при этом выпускается только часть запасов овощей, а не все объемы. В Атырауской области реализация овощей производится с сентября 2022 года в шести торговых точках на рынках города без контрольно-кассовых аппаратов. В Алматинской планируют начать разбронирование капусты лишь в апреле. Соответственно, результатов межсезонной товарной интервенции здесь мы не получим», - подчеркнул и.о. председателя Комитета торговли Айдар Абилдабеков.
Объемы товарных интервенций овощей озвучил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков.
«С начала февраля объем реализации картофеля составил 7,1 тысячи тонн, что составляет всего 8,6 % из ранее законтрактованных объемов, моркови – 2,8 тысячи тонн (10,2 %), капусты – 2,4 тысячи тонн (11,8 %), лука – 3,9 тысячи тонн (16,5 %)», - проинформировал он.
Как отметил Айдар Абилдабеков, на следующей неделе запланирована поездка в Таджикистан для заключения прямых контрактов на ранний урожай между региональными СПК и ТаджАгроПромЭкспортом. При этом, в Абайской, Жетысуской, Северо-Казахстанской и Атырауской областях заявили, что не нуждаются в ранней поставке лука из Таджикистана, а в ВКО и ЗКО сообщили, что им необходимо получить его лишь в мае.
Первый вице-министр МТИ Арман Шаккалиев проинформировал о ходе реализации работы по модернизации и повышению эффективности работы крупнейших торговых рынков. В частности, рынок «Алтын орда» формирует до 40 % оптовой торговли республики. Ежедневная посещаемость рынка составляет до 10 тысяч покупателей, средняя загруженность – 400 фур овощной и фруктовой продукции, в том числе из соседних стран.
«Начиная с прошлого года, генеральная прокуратура совместно с другими органами выявила множество нарушений во всех сферах деятельности рынка, возбуждено 30 административных дел. Однако теневая торговля продолжается, есть нарушения пожарной, ветеринарной безопасности, незаконная миграция. Аналогичные проблемы выявляются и на других крупных оптовых рынках страны. В прошлую субботу мы провели выездные совещания в крупных торговых рынках столицы, прошли весь путь от автолавок до продаж в рознице. Только во время разговора три владельца рынков обязались выделить по 15 торговых точек бесплатно для продажи товаров СЗПТ. Уверен, такая же ситуация и в других регионах. Это свидетельствует о том, что акиматы не проводят на рынках работу по стабилизации цен надлежащим образом», - заявил Арман Шаккалиев.
Запланированный в рамках программы модернизации рынков объем работы, который должен был быть завершен к 1 января 2023 года в Астане, Алматы и Шымкенте, не реализован из-за отсутствия координации этой работы. До конца 2025 года стоит задача модернизировать 68 рынков, из них 18 – в городах республиканского значения, и 50 в остальных регионах. Сегодня мы подготовили проект дорожной карты, пошагово, со сроками и исполнителями, от разработки ПСД до согласования с уполномоченными органами. Необходимо всю работу завершить в установленные сроки», - сказал Арман Шаккалиев.
Также на совещании был представлен проект создания автолавок, мобильных точек для реализации социальных продуктов питания. Их преимущества – независимость от стационарных торговых точек, мобильность, что существенно скажется на цене и доступности. Есть программа автокредитования по доступной цене, в рассрочку, производители готовы изготовить нужное количество. Данные предложения направлены в регионы.