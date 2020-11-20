Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    В США открывается казахстанский центр «Аль-Фараби»

    20 Ноября 2020, 15:35

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Научно-образовательный центр создается в Мэриленде (США) по взаимной договоренности между Казахским национальным университетом имени аль-Фараби и американским Фондом обмена и сотрудничества цивилизаций (ФОСЦ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

    Это станет важным событием в развитии сотрудничества между США и Казахстаном в год празднования знаменательной даты 1150-летия Великого философа цивилизаций аль-Фараби.

    Центр станет уникальной международной площадкой по реализации совместных проектов в области продвижения золотого энциклопедического наследия выдающегося мыслителя человечества Абу Наср аль-Фараби, чьё имя достойно носит Казахский национальный университет.

    Главной миссией Фонда обмена и сотрудничества цивилизаций является развитие сотрудничества между народами разных конфессий и культур.

    Как отметил руководитель фонда Мохамад Башар Арафат: «С этой точки зрения, обращение к духовному наследию аль-Фараби имеет огромное значение в современном мире, особенно в условиях пандемии и глубоких изменений в мировой экономике и политике. Учение аль-Фараби несет в себе идеи объединения и сотрудничества для достижения добродетельного и совершенного общества, и они особенно актуальны сегодня, когда мир сталкивается с новыми угрозами и вызовами».

    Недавно КазНУ, совместно с американским университетом имени Джорджа Вашингтона, при поддержке Посольства Казахстана в США провели онлайн круглый стол, посвященный юбилею Великого мыслителя. Университетом созданы и активно действуют 12 центров и домов аль-Фараби в разных странах мира. Впервые подобный центр откроется в Америке.

    Договоренность об открытии первого центра «Аль-Фараби» в США расценивается как знак высокого уважения к личности мыслителя человечества и особого интереса к его гуманистическому наследию. Активная международная деятельность КазНУ имени аль-Фараби, его эффективное взаимодействие с американскими партнерами позволит центру «Аль-Фараби» в Мэриленде стать передовым центром изучения и продвижения наследия великого философа как бренда нашей страны, а также языка и культуры Казахстана в западном полушарии Земли.

    Автор:

    Вузы Культура История Казахстана США аль-Фараби
    Новости по теме
    Новости по теме
    Оперу «Итальянка в Алжире» впервые представят в Казахстане
    Артисты и дирижеры из 12 стран примут участие в фестивале «Опералия» в Астане
    Казахский боксер-полицейский из США проиграл первый бой за два года
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    3 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    4 Чемпионат мира по рукопашному бою проходит в Астане
    5 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш