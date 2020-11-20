В США открывается казахстанский центр «Аль-Фараби»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Научно-образовательный центр создается в Мэриленде (США) по взаимной договоренности между Казахским национальным университетом имени аль-Фараби и американским Фондом обмена и сотрудничества цивилизаций (ФОСЦ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Это станет важным событием в развитии сотрудничества между США и Казахстаном в год празднования знаменательной даты 1150-летия Великого философа цивилизаций аль-Фараби.

Центр станет уникальной международной площадкой по реализации совместных проектов в области продвижения золотого энциклопедического наследия выдающегося мыслителя человечества Абу Наср аль-Фараби, чьё имя достойно носит Казахский национальный университет.

Главной миссией Фонда обмена и сотрудничества цивилизаций является развитие сотрудничества между народами разных конфессий и культур.

Как отметил руководитель фонда Мохамад Башар Арафат: «С этой точки зрения, обращение к духовному наследию аль-Фараби имеет огромное значение в современном мире, особенно в условиях пандемии и глубоких изменений в мировой экономике и политике. Учение аль-Фараби несет в себе идеи объединения и сотрудничества для достижения добродетельного и совершенного общества, и они особенно актуальны сегодня, когда мир сталкивается с новыми угрозами и вызовами».

Недавно КазНУ, совместно с американским университетом имени Джорджа Вашингтона, при поддержке Посольства Казахстана в США провели онлайн круглый стол, посвященный юбилею Великого мыслителя. Университетом созданы и активно действуют 12 центров и домов аль-Фараби в разных странах мира. Впервые подобный центр откроется в Америке.

Договоренность об открытии первого центра «Аль-Фараби» в США расценивается как знак высокого уважения к личности мыслителя человечества и особого интереса к его гуманистическому наследию. Активная международная деятельность КазНУ имени аль-Фараби, его эффективное взаимодействие с американскими партнерами позволит центру «Аль-Фараби» в Мэриленде стать передовым центром изучения и продвижения наследия великого философа как бренда нашей страны, а также языка и культуры Казахстана в западном полушарии Земли.