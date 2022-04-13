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    В США объявили награду за подозреваемого причастного к стрельбе в метро Нью-Йорка

    13 Апреля 2022, 14:34

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. Более двадцати человек пострадали в результате вооруженной атаки на пассажиров метро в нью-йоркском районе Бруклин, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Американские СМИ передают, что полиция США разыскивает подозреваемого, который, по предварительным данным, был в оранжевом рабочем жилете и в противогазе.

    Спокойная утренняя поездка в бруклинском метро быстро превратилась в «зону боевых действий». Пассажиры ехали в вагоне метро, когда оно приближалось к станции «36-ая улица» («36th Street») незадолго до 8:30 утра. Неожиданно преступник открыл две дымовые шашки, размахивая 9-мм пистолетом произвел не менее 33 выстрелов, ранив 10 человек - семерых мужчин и троих женщин, сказал начальник отдела полиции Нью-Йорка Джеймс У.Эссиг.

    Сообщается, что стрелок действовал в одиночку. Издание Newsweek со ссылкой на собственный источник сообщило, что подозреваемым является некий темнокожий мужчина, ростом около 165 см, весом около 100 кг.

    Указанные десять человек были госпитализированы в районные больницы. Еще 13 человек пострадали в результате отравления дымом, падения либо приступов паники.

    Позже на месте происшествия следователи обнаружили 9-мм пистолет Glock, три магазина для патронов, две взорвавшиеся и две не взорвавшиеся дымовые гранаты, маленький топор, ключ от грузовика марки U-Haul.

    В Бруклине был оперативно обнаружен грузовик «U-Haul», который возможно принадлежит подозреваемому. Группа саперов уже осмотрела фургон, теперь авто доставят на судебно-медицинскую экспертизу в ФБР.

    К сожалению, пятеро из пострадавших были учениками, которые ехали в школу, добавила журналистам губернатор г. Нью-Йорк Кэти Хоукул. Она сказала, что уже посетила в больнице пострадавших в возрасте 12-18 лет.

    Сейчас власти предлагают вознаграждение в размере 50 тысяч долларов за любую информацию, которая приведет к аресту подозреваемого, причастного к стрельбе во вторник.

    Инцидент в метро Бруклина произошел на фоне роста числа перестрелок в г. Нью-Йорке за последние два года и особого роста насилия в метро, отмечают местные СМИ. По статистике полиции Нью-Йорка, преступность на транспорте выросла на 68% по сравнению с 2021 годом.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

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