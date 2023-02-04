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    В США и Канаде грядут небывалые морозы, метеорологи обещают местами -50°С

    4 Февраля 2023, 08:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Почти 100 миллионам жителей Канады и США в эти выходные предстоит испытать сильнейшие морозы. В некоторые районы северо-американского континента арктический фронт принесет настолько холодные ветры, что в некоторых районах температура воздуха будет ощущаться как -50°С, предупреждают метеорологи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    Они добавляют, что при такой погоде можно получить обморожение менее чем за 10 минут, и советуют сидеть дома жителям многих штатов в центральной Канаде и на северо-востоке Америки.

    С понедельника в США из-за суровой погоды скончались по меньшей мере 11 человек.

    В частности, из-за ледяного шторма в начале недели восемь человек погибли в Техасе, два в Оклахоме и один в Арканзасе.

    Резкое похолодание на этой неделе обусловлено мощным арктическим фронтом, растянувшимся от Приморских провинций на востоке Канады до центра США.

    В нескольких штатах, где в общей сложности проживают 82 миллиона человек, прогнозируют низкие температуры: -17°С и ниже.

    В частности, на вершине горы Вашингтон в штате Нью-Гэмпшир из-за ветра температура воздуха может ощущаться как -79 градусов Цельсия, а скорость ветра, как ожидается, может достичь 160 км/ч.

    «Это действительно будет нешуточный холод, можно с уверенностью сказать. Сегодня температура здесь -15°С, но морозы крепчают быстро», - сказала агентству Reuters местный метеоролог Франсис Тарасевич.

    В некоторые районы штата Мейн должна прийти самая холодная погода, которую там наблюдали с 1971 года. В городе Портленд, к примеру, температура с учетом ветра будет ощущаться как -40 градусов по Цельсию.

    В соседнем штате Вермонт, в городе Берлингтон, столбик термометра опустится до -20°.

    Бостон, где тоже ждут морозных ветров, в настоящий момент в связи с холодами функционирует в режиме чрезвычайного положения. В частности, в городе закрыты государственные школы, а местные власти открыли специальные центры, куда люди могут прийти погреться.

    В Нью-Йорке температура также может опуститься до -17° к субботе, хотя метеорологи обнадеживают, что столбик термометра вновь пойдет вверх уже к концу выходных.

    В нескольких регионах Канады температура может упасть до значений от -38 до -50 градусов Цельсия. Национальная метеорологическая служба страны в пятницу утром распространила предупреждения об экстремально холодной погоде для Приморских штатов, большей части Квебека, всего Онтарио и частично штата Манитоба.

    В столице Канады Оттаве из-за морозов закрылись лыжные склоны и конькобежные маршруты. В Торонто в пятницу температура упала до -29°.

    В Техасе, где в начале недели бушевал ледяной шторм и дороги превратились в каток, уже стало теплеть, и в пятницу лед должен растаять.

    Ранее спасательные службы штата сообщили о сотнях ДТП, зарегистрированных с понедельника, некоторые из них привели к жертвам.

    Более 309 тысяч жителей Техаса, Арканзаса и Миссисипи в пятницу оставались без электроэнергии.


    Фото: Reuters

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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