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    В соцсетях хранил запрещённые религиозные материалы житель Павлодарской области

    26 Июня 2020, 01:01

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области сельчанин оштрафован за хранение в соцсетях запрещённых религиозных материалов, передаёт корреспондент МИА «Казинформа».

    «В ходе проведения специальных мероприятий при мониторинге интернет-пространства сотрудниками отдела полиции Иртышского района выявлен факт хранения сельчанином под псевдонимом на странице одной из социальных сетей материалов, которые запрещены к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

    Возбуждено административное производство по статье 453 части первой КРКоАП «Изготовление, хранение, ввоз, перевозка, распространение на территории Республики Казахстан продукции средств массовой информации, а равно иной продукции». Материал направлен в суд.
    «Постановлением Иртышского районного суда мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения и подвергнут административному взысканию в виде административного штрафа в размере 20 МРП (55560 тенге – авт.)», - добавили в ДП региона.
    По сведениям департамента, с начала года полицейские выявили одиннадцать нарушений законодательства о религиозной деятельности: три факта незаконной миссионерской деятельности, два случая хранения экстремистских материалов, пять фактов незаконного распространения религиозной литературы и один случай создания и руководства незарегистрированным религиозным объединением.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Борьба с преступностью Религия
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