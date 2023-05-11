В Шымкенте сошли с рельсов 18 грузовых вагонов

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте сошли с рельсов 18 грузовых вагонов. Сообщение в дежурно-диспетчерскую службу городского управления железной дороги от дежурной службы поступило 11 мая в 16:37, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС г.Шымкент.

На участке 3266 км железной дороги «Игілік-Бадам» в Абайском районе перевернулось 18 вагонов, из них 17 порожних. Вагоны входили в состав товарного поезда №2489, следовавшего по маршруту «Шымкент-Арысь» (общее количество 57 вагонов).

В результате повреждено 11 опор воздушных линий электропередач, частично повреждено железнодорожное полотно.

Пассажирский поезд №77 по маршруту «Алматы-Мангистау» задержан на 1 час 15 минут.

В настоящее время препятствия для движения поездов устранены.

Для проведения ремонтных работ были мобилизованы силы АО «НК «КТЖ» (55 человек и 1 эвакуационный поезд). Жертв нет.

На место происшествия выехало руководство железнодорожной станции Шымкент, 14 человек личного состава и 4 единицы техники.



