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    В Шымкенте школьника нашли мертвым

    10 Июня 2023, 12:20

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 9 июня ранним утром в Каратауском районе микрорайоне Туран-1 было найдено тело подростка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Otyrar.

    Как стало известно, мальчик 2007 года рождения, 8 июня вечером ушел на выпас скота и не вернулся. В 4:50 утра его тело без признаков насильственной смерти нашли на открытом участке на улице Новостроек. Телесных повреждений не выявлено. Сейчас тело подростка направили на судебно-медицинскую экспертизу.

    Подростку было 15 лет, он учился в 72-й средней школе, получал инклюзивное образование. Сегодня утром его ждали на предметных экзаменах.

    «Ребенок закончил 9-й класс, как таковых проблем в школе у него не было, поведение хорошее, он получал инклюзивное образование, занятия не пропускал. Сегодня были экзамены, он должен был прийти. Утром позвонили родителям и узнали печальную весть. Сказали, предварительно возможно у него закружилась голова и он упал и ударился сильно головой. Приносим соболезнования семье», - рассказал директор № 72-ой школы Шымкента Бегмат Усманов.

    Точную причину смерти покажет судебно-медицинская экспертиза.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Шымкент
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