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    В Шымкенте прошел масштабный фестиваль национальных видов спорта

    23 Марта 2023, 23:30

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте прошел масштабный этнофестиваль «Ұлы қазақ ойындары», собравший тысячи человек со всего Казахстана как в качестве участников, так и в качестве гостей. Об этом сообщил министр культуры и спорта Асхат Оралов на своей странице в Instagram, передает МИА «Казинформ».


    Как отметил министр, программа мероприятия была очень разнообразной, но главный акцент был сделан на национальных видах спорта.

    В течение трех дней в Шымкенте проходили соревнования по кокпару, казакша курес, борьбе на лошадях (аударыспак), стрельбе из лука, тогызкумалаку, байге и ряду других дисциплин.

    Участие в состязаниях принимали не только казахстанцы. За медали, причем довольно успешно, бились и атлеты из Кыргызстана, Узбекистана, Монголии и Китая. А всего соревновались более 1000 человек.

    «Финал турнира по кокпару проходил между сборной Жамбылской области и командой Кыргызстана. Победу в матче праздновали наши спортсмены. Также я понаблюдал за финальными схватками в аударыспак и соревнованиями по тенге илу», - сообщил глава ведомства.

    И главным событием всего фестиваля стал забег аламан байге на 18 км, в котором соревновались около 30 наездников со всего Казахстана. Победу одержал 12-летний участник из Шымкента.

    Соревнования прошли на новом ипподроме в районе Бозарык, открытие которого предшествовало старту «Ұлы қазақ ойындары». «Хочется отметить, что объект с возложенной на него задачей справился великолепно, показав готовность принимать крупные международные состязания. Это очень важный для нас результат, так как Глава государства дал поручение на самом высоком уровне организовать V Всемирные игры кочевников, которые пройдут в Казахстане в 2024 году», - сообщил Асхат Оралов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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