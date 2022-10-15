Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.92 eur/kzt 461.24

    rub/kzt 7.68 cny/kzt 65.67
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Выборы

    В штабе «За честные выборы» прокомментировали ход выдвижения кандидатов в Президенты РК

    15 Октября 2022, 14:59

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 15 октября в офисе Республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов» состоялся брифинг членов штаба «За честные выборы» по вопросам выдвижения кандидатов в Президенты РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу штаба.

    Внеочередные президентские выборы в Казахстане назначены на 20 ноября 2022 года. По новому законодательству Президент выбирается только на один семилетний срок.

    Согласно Конституционному закону Республики Казахстан «О Выборах в Республике Казахстан» право выдвижения кандидатов в Президенты принадлежит республиканским общественным объединениям.

    Кандидаты в Президенты выдвигаются республиканскими общественными объединениями в лице их высших органов. Общественное объединение вправе выдвигать лишь одного кандидата в Президенты.

    Члены штаба, известные в Казахстане и за рубежом юристы Онгарбаев Еркин Ануарович, Абдрасулов Ермек Байахметович, Аубакирова Индира Ураловна, Марат Советович Башимов, Акжанов Абдыкарым Арынович прокомментировали текущую ситуацию о ходе электорального процесса, пользуясь доступными источниками в публичном поле.

    Онгарбаев Е.А. кратко доложил о работе штаба, отметил активность членов штаба по правовому сопровождению положений конституционной реформы, разъяснению основных положений выборного законодательства, оказание правовой помощи участникам выборного процесса в регионах. Спикер также рассказал о ходе выдвижения кандидатов в Президенты Республики Казахстан.

    Профессор Абдрасулов Е.Б. отметил прозрачность принимаемых решений ЦИК, основным источником которых является сайт ЦИК, где все наши граждане могут ознакомиться с принятыми решениями в отношении кандидатов в Президенты Республики Казахстан. Он подробно остановился на решениях ЦИК по оценке кандидатов на соответствие требованиям законодательства, причинах отказа в регистрации отдельных кандидатов Центризбиркомом.

    Аубакирова И.У. сообщила о сокращении Центризбиркомом сроков проверки территориальными избирательными комиссиями, достоверности подписей в поддержку кандидата в Президенты с 10 до 5 дней.

    Профессор М. Башимов рассказал, что весь избирательный процесс доводится до сведения избирателей посредством СМИ, встреч с трудовыми коллективами в регионах, как в офлайн так и онлайн-формате. Также он напомнил об ответственности за нарушения выборного законодательства.

    По окончании участники брифинга ответили на вопросы СМИ.

    Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении внеочередных выборов Президента РК. Выборы пройдут 20 ноября. О том, как будут проходить выборы можно прочесть здесь.
    Выборы ЦИК Президентские выборы - 2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Секретарь партии «AMANAT» рассказал о работе предвыборного штаба Касым-Жомарта Токаева
    Кандидат в Президенты РК Нурлан Ауесбаев выразил мнение по поводу точечной застройки городов
    Кандидат в Президенты РК Каракат Абден встретилась с наблюдателями от СНГ
    Республиканский общественный штаб Токаева провел встречи в Кызылординской области
    Популярное
    1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
    2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
    3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
    4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
    5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира
    Новости партнеров