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    В школах Узбекистана не будут продлевать каникулы

    27 Марта 2021, 18:16

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В школах Узбекистана не будут продлевать весенние каникулы. Об этом в официальном комментарии сообщает Министерство народного образования Узбекистана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В последние дни перед началом новой учебной четверти в школах Узбекистана родители учащихся были обеспокоены вопросом о возможном продлении весенних каникул, в связи с чем Минобразования подчеркивает, что никакого внеочередного продления весенних каникул не предусмотрено. Четвертая четверть в школах начнется с 29 марта.

    Также в Министерстве напомнили, что в республике разрешено гибридное образование, исходя из эпидситуации в стране.

    «Если какая-то школа, в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе или в этой школе, закрывается на карантин, то учащиеся смогут временно продолжить онлайн-обучение до стабилизации обстановки» - пояснили в МНО.

    Напомним, 24 марта Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики Узбекистан заявила, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом, в школах Узбекистана могут продлить весенние каникулы.


    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Образование Узбекистан Коронавирус в мире
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