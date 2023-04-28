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    В шести городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия

    28 Апреля 2023, 05:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По прогнозам синоптиков, 28 апреля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Темиртау, Караганде, Атырау, Актобе, Алматы и Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, 28 апреля на большей части Казахстана ожидается усиление ветра, а на севере и юге пройдут дожди.

    При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

    - сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

    - людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

    - ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    Напомним, в шести регионах страны объявлено штормовое предупреждение.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Экология Казгидромет Регионы Погода
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