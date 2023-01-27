В сфере туризма есть 49 проектов, нуждающихся в финансировании – Минкультуры РК

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – Вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев на выездном совещании по вопросам развития туризма сообщил, что в сфере туризма есть дополнительная потребность в финансировании 49 проектов на сумму 308 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Продолжается реализация инфраструктурных проектов. Есть дополнительная потребность в финансировании 49 проектов на сумму 308 млрд тенге. Это те проекты, у которых уже есть ПСД, но отсутствует финансирование», - сказал Ержан Еркинбаев.

Вице-министр сообщил, что среди них такие проекты, как строительство автодороги в Имантау-Шалкарской курортной зоне (1,9 км, 0,3 млрд тенге), берегоукрепительные работы на побережье озера Алаколь (Абайская область, 17,5 млрд тенге), благоустройство набережной в Балхаше (2,6 млрд тенге).

«Реализация данных проектов важна для развития туризма в регионах. За счет них увеличится и инвестиционная привлекательность областей. Отсутствие элементарной инфраструктуры в национальных парках является сдерживающим фактором развития туризма. Ввиду отсутствия законодательной компетенции у акиматов просим поддержать закрепление компетенций регионов по развитию инфраструктуры туризма в турдестинациях вне населенных пунктов и на территориях национальных парков», - резюмировал Ержан Еркинбаев, обращаясь к министру культуры и спорта РК Асхату Оралову.



