В Северо-Казахстанской области изберут 193 депутата маслихатов

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области изберут 193 депутата в маслихаты различных уровней и одного – в Мажилис Парламента РК. Идет процесс выдвижения кандидатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации областной избирательной комиссии, в областной маслихат изберут 30 депутатов, в том числе 15 – по партийным спискам и 15 – по одномандатным округам. В маслихат Петропавловска – 18, все по одномандатным избирательным округам. В 13 районных маслихатов изберут 145 депутатов.

В день выборов будут работать 15 окружных избирательных комиссий по выборам в областной маслихат, 18 – в городской и 145 – в районные маслихаты.

Всего по области будет действовать 631 участковая избирательная комиссия.

Постановлением ЦИК РК избирательным округом для проведения выборов депутатов Мажилиса по одномандатным территориальным округам в Северо-Казахстанской области определен округ № 24. На утро 27-го января поступили документы от двух кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК. Проводится установление их соответствия требованиям Конституции РК и Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан».

«Проходят семинары-совещания по организации и проведению избирательной кампании депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов. Анализируются механизмы организации деятельности комиссий, их полномочий, проводится обучение участников выборного процесса, связи с кандидатами, гласности в работе комиссий и взаимодействия с политическими партиями и наблюдателями», - добавили в областной избирательной комиссии.



