Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    В серии автомошенничеств подозревается житель Алматы

    12 Апреля 2023, 05:04

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В серии автомошенничеств подозревается 27-летний житель Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Ему предъявлено обвинение по статье 190 ч.3 УК РК «Мошенничество». «Предварительно установлено, что гр. А. в течение нескольких месяцев покупал автомашины в рассрочку и перепродавал их по более выгодной цене. В ходе следственных мероприятий выявлены дополнительные эпизоды возможной преступной деятельности фигуранта. Две машины изъяты и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

    Как удалось выяснить, в январе подозреваемый купил автомашину Mercedes за 3 млн 300 тысяч тенге, и обещал, что в течение месяца рассчитается. А за автомашину BMW, выставленную на продажу за 3,9 млн тенге, он заплатил всего 250 тысяч и обещал рассчитаться в течение нескольких недель. Но эта иномарка позже была изъята у третьего лица», – сообщил начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.На период следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся дополнительные следственные мероприятия. Полицейские призывают тех, кто пострадал от действий указанного мужчины, обратиться по телефонам: 8-707-477-03-61 и 8-778-276-04-14.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Борьба с преступностью МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау
    Находившегося 20 лет в международном розыске  иностранца задержали в Атырау
    В Алматы задержали журналистов Владимира и Наргиз Северных
    Восемь серийных интернет-мошенников задержали в Карагандинской области
    Популярное
    1 Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
    2 Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    3 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    4 Какой будет погода в период посевной в СКО
    5 Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
    Новости партнеров