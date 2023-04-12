В серии автомошенничеств подозревается житель Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В серии автомошенничеств подозревается 27-летний житель Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Ему предъявлено обвинение по статье 190 ч.3 УК РК «Мошенничество». «Предварительно установлено, что гр. А. в течение нескольких месяцев покупал автомашины в рассрочку и перепродавал их по более выгодной цене. В ходе следственных мероприятий выявлены дополнительные эпизоды возможной преступной деятельности фигуранта. Две машины изъяты и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Как удалось выяснить, в январе подозреваемый купил автомашину Mercedes за 3 млн 300 тысяч тенге, и обещал, что в течение месяца рассчитается. А за автомашину BMW, выставленную на продажу за 3,9 млн тенге, он заплатил всего 250 тысяч и обещал рассчитаться в течение нескольких недель. Но эта иномарка позже была изъята у третьего лица», – сообщил начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.На период следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся дополнительные следственные мероприятия. Полицейские призывают тех, кто пострадал от действий указанного мужчины, обратиться по телефонам: 8-707-477-03-61 и 8-778-276-04-14.

