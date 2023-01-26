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    В Сенате избрали членов постоянных комитетов

    26 Января 2023, 12:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Сенате избрали членов постоянных комитетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил председатель Сената Маулен Ашимбаев, новоизбранные депутаты подали заявки с пожеланиями, в каких комитетах они хотели бы работать.

    В свою очередь заместитель председателя Сената Ольга Перепечина добавила, что в ходе распределения по комитетам был учтен опыт работы депутатов.

    Принимая во внимание основные задачи комитетов Сената и опыт работы депутатов, а также с учетом пожеланий депутатов были предложены следующие составы комитетов:

    В Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената, который возглавил Андрей Лукин, вошли:

    Айнур Аргынбекова, Нурлан Бекназаров, Евгений Больгерт, Мурат Кадырбек, Советбек Медебаев, Амангельды Толамисов, Кайрат Тастекеев.

    В Комитет по финансам и бюджету, который возглавил Султанбек Макежанов, вошли: Нурлан Бекенов, Сергей Карплюк, Нурия Ниязова, Амангельды Нугманов, Бекбол Орынбасаров, Бекболат Орынбеков, Серик Утешев.

    В Комитет по международным отношениям, обороне и безопасности, который возглавил Аскар Шакиров, вошли:

    Жанна Асанова, Сергей Ершов, Бибигуль Жексенбай, Галиаскар Сарыбаев, Алишер Сатвалдиев, Генадий Шиповских.

    В Комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, который возглавил Суиндик Алдашев, вошли:

    Шакарым Буктугутов, Бауыржан Каниев, Сагындык Лукпанов, Алибек Наутиев, Гауез Нурмухамбетов, Ляззат Рысбекова, Серик Шайдаров.

    В Комитет по социально-культурному развитию и науке, который возглавил Нурторе Жусип, вошли:

    Акмарал Альназарова, Талгат Жунусов, Айгуль Капбарова, Ляззат Калтаева, Гульмира Каримова, Алтынбек Нухулы, Руслан Рустемов.

    В Комитет по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий, который возглавил Али Бектаев, вошли:

    Ернур Айткенов, Сакен Арубаев, Ольга Булавкина, Султан Дюсембинов, Жанболат Жоргенбаев, Закиржан Кузиев, Арман Утегулов.

    На заседании палаты депутаты проголосовали за соответствующее постановление Сената.


    Фото:t.me/aqorda_resmi

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Назначения
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