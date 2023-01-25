В семи регионах Казахстана синоптики 26 января объявили штормовую погоду

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на юге, западе области ожидается туман. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Кокшетау ожидается ветер юго-западный днем порывы 15 м/с.

На севере, востоке Актюбинской области ожидается туман. В городе Актобе ночью и утром ожидается туман.

В городе Астане ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-18 м/с.

В Жетысуской области в районе Алакольских озер ожидается юго-восточный ветер порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

В центре Кызылординской области ожидается туман.

На севере, западе, востоке Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В городе Павлодаре ожидается низовая метель. Ветер юго-западный порывы 15 м/с.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный ночью на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, на юге области порывы 23 м/с. В городе Петропавловске ожидается ветер юго-западный, западный днем 15-20 м/с.



