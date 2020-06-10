В Семее заработала социальная служба духовного и литературного воспитания

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В преддверии 175-летия Абая в Семее заработала социальная служба духовного и литературного воспитания, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской информационный центр.

В ходе пресс-конференции представители ОЮЛ «АМИДО», МОО «Поддержка Казахстанской молодежи» и других молодежных организаций рассказали о реализации молодежной политики в регионе.Так, с июня в городе начала работу социальная служба для духовного и литературного воспитания. Главная цель проекта - духовное и литературное развитие молодежи, приобщение их к творчеству, повышение интереса к произведениям и наследию Абая. Будут проведены конкурсы песен и стихов Абая, на городских площадях пройдут полюбившиеся молодежи мероприятия домбраparty, асыкparty и многое другое. В этом году также заработает социальная служба, направленная на повышение интеллектуальных и творческих способностей молодежи. В рамках проекта будут проведены интеллектуальные игры, дебатные турниры, и появится академия дебатеров.

В городе активно развивается и волонтерство. Так, на встрече рассказали о работе социальной службы, направленной на развитие волонтерского движения, целью которого является в создании условий для развития волонтерского движения в Семее. В рамках проекта создается электронная база волонтеров по городу, будут организованы семинары, слеты и конкурсы волонтеров.

Во время пресс-конференции было отмечено, что в настоящее время в стране реализуются крупные проекты по развитию сельской местности. Самым крупным в данной сфере стал проект «Социальный караван», цель которого – ознакомить сельскую молодежь с государственными программами. Состав каравана будет состоять из специалистов-консультантов государственных органов и специальных учреждений. В том числе таких организаций, как центр занятости, НП «Атамекен», «ЖССБ», фонд «Даму». Кроме того, в ходе каравана с молодежью будут проведены познавательные часы и даны рекомендации по рациональному использованию досуга на селе.

«По итогам проекта будет организован молодежный форум «Ауыл жастары 2020«. В ходе форума будут обсуждены основные проблемы сельской молодежи, вопросы развития села. По итогам форума будет разработана концепция, которая будет предложена местным исполнительным органам. Также в рамках форума будут награждаться села в номинации «Үздік ауыл». Мы надеемся, что этот проект даст небольшой толчок для сельской молодежи и даст возможность проявить свои способности», – добавила представитель ОФ «Интеллектуалды жастар қауымдастығы» Куаныш Молдакашев.