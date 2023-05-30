В Семее пенсионерка получила срок за организацию притона

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - 62-летняя пенсионерка попала на учет в службу пробации из-за организации притона в одном из саун Семея. Являясь пенсионеркой, сутенерша организовала услуги в сфере интима, передает МИА «Казинформ».

В сауну, где работала осужденная - администратором, в качестве клиента пришел господин К., и поинтересовался, у осужденной А., есть ли возможность получить интимную услугу, на что, госпожа А. организовала встречу, с работницей Б., которая оказывает интим услуги в комнате, расположенной внутри этой сауны.

После чего они договорились на сумму 15 000 тенге за час. Как сообщила осужденная, она оплатила работнице 3 000 тенге за ее услуги.

Получив и оплатив за услугу, клиент А. позвонил на канал 102 и сообщил о случившемся, за что администратор А. согласно статьи «Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество» получила по приговору суда 2 года лишения свободы, на основании ст. 63 УК наказание считать условным с установлением пробационного контроля.

«После того, как ее поставили на учет, осужденную ознакомили с возможными последствиями, в случае уклонения от пробационного контроля с условиями и порядком отбывания наказания и невыполнения обязанностей, прописанных судом по приговору, данной гражданке будет заменено наказание в виде условного осуждения на лишение свободы», - отметил начальник службы пробации Затонского района Семея ДУИС по области Абай майор юстиции Усербаев Э.А.



