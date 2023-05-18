В селе СКО открыли цех по переработке молока и производству сыра

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Цех по переработке молока и производству сыра открыли в селе Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ».

Ассортимент насчитывает 25 различных видов сыра мягких сортов. Это сулугуни, моцарелла, чечел, плавленые сыры и другое. В реализацию проекта было вложено почти 630 млн тенге. Из них 514 млн бизнесмен получил благодаря льготному займу по программе «Экономика простых вещей».

«Это была отличная поддержка от государства. Благодаря ей мы выпустили первую продукцию в январе 2023 года. Сейчас мы производим около тонны в день готовой продукции. Сама мощность предприятия позволяет выпускать до 6 тонн готовой продукции в сутки», - рассказывает директор ТОО «ТЕЗИС» Артём Тен.

Товарищество закупило высококлассное европейское оборудование. Здесь придерживаются итальянских и болгарских технологий, они считаются эталоном в производстве сыра. Цех расположился на 800 квадратных метрах, где трудятся сейчас 15 человек. Все они прошли отбор и специальное обучение, говорит директор ТОО.

«Весь накопленный лучший мировой опыт в производстве сыра мы впитали, сохранили и сделали это на конвейерной основе в больших объёмах. Я считаю, нам это удалось. Нашу продукцию помимо СКО уже можно встретить в Астане, Алматы, Караганде, Кокшетау и ВКО», - отмечает Артём Тен.

На предприятии планируют расширить линейку и выйти на полную производственную мощность. Уже к концу года здесь будут выпускать 3-4 тонны продукции в год. Будет расширен и штат работников, он составит 55 человек.