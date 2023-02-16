В селах сегодня есть условия для тренировок - финалист Tartyl Fest из Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - К финальным состязаниям в «Tartyl Fest» готовится житель села Мерке Меркенского района Жамбылской области Берик Айдабосынов, который стал победителем в категории от 30 лет и старше в весе до 80 кг. Корреспондент МИА «Казинформ» побеседовала с финалистом проекта.

- Берик, расскажите, пожалуйста, немного о себе…

- Живу в селе Мерке Меркенского района, мне 35 лет, женат. Спортом увлекался с детства, занимался самостоятельно и продолжаю сейчас тренироваться.

Имею два высших образования – инженерное и спортивное. Учился в Алматы, в технологическом университете, по специальности «инженер-технолог». Когда был студентом, там же в Алматы, четыре года занимался борьбой.

Инженерного образования мне было недостаточно, и поэтому после поступил в Таразский государственный университет, на специальность «Физкультура и спорт».

Спорт оказался мне ближе. Сейчас работаю по своей второй специальности - преподаю физкультуру в нашем районном центре селе Мерке, в 5-й школе. Обучаю детей национальной казахской игре тогузкумалак.

- Как Вы пришли к необходимости заниматься спортом? Откуда такая увлеченность?

- Сложно объяснить. Никто не заставлял, самостоятельно. Наставников, тренеров не было, сами с друзьями решили и сами занимаемся. Наверное, это просто спортивный азарт. Занимаюсь спортом через день в нашем спортзале. Из видов спорта – штанга, турник, в теннис играем, в другие спортивные игры.

Два года назад на районных соревнованиях в Мерке я занял первое место по каждому виду, получил призы, медали. Это была своего рода мотивация продолжать и дальше спортивные занятия. Из всех видов спорта мне больше всего понравился турник.

Потом в Тараз мы приезжали на областные соревнования всей нашей меркенской сборной командой, выступали в разных видах – турник, штанга. И тоже успешно.

- Поделитесь впечатлениями о состязаниях прошлого года по подтягиванию в Таразе …

- Что касается «Tartyl Fest» в Таразе, то у нас было очень много желающих поучаствовать. Зарегистрировались 472 участника, хотя желающих было гораздо больше.

На этом областном турнире я сумел подтянуться 30 раз – и выиграл.

– Как Вы узнали о том, что в Казахстане проводится фестиваль по подтягиванию на турнике «Tartyl Fest»?

- О «Tartyl Fest» случайно узнали через Instagram. Раньше мы не знали ни его организатора Айтыма Жакупова, ни вообще о подобных соревнованиях. Я поставил себе цель участвовать в этих состязаниях – и обязательно выиграть. Каждый день занимался, выкладывался полностью.

Поехали мы в Тараз с приятелем из соседнего Рыскуловского района. Он второе место занял, я первое. Теперь с ним каждый день занимаемся, готовимся.

Сейчас моя главная цель - выиграть предстоящий гранд-финал. Это, конечно, будет очень серьезно и ответственно. Ведь там соберутся самые сильные парни Казахстана.

- Придерживаетесь ли Вы здорового образа жизни?

- Конечно. Настоящий спорт несовместим с вредными привычками. Не курим, не пьем - ведем здоровый образ жизни. Только работа - дом - тренировка, так проходит каждый день.

У нас в селах сейчас многие приобщаются к спорту и отказываются от вредных привычек. Друзья тоже ведут здоровый образ жизни, многие из них в спорте. В сельской местности сегодня есть возможности заниматься спортом, есть спортзалы, где можно спокойно тренироваться.

Думаю, такие спортивные мероприятия, как «Tartyl Fes»t, очень хорошо мотивируют нашу молодежь вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, развивать себя, строить правильно свою жизнь.

- Поддерживает ли Вас семья?

- Да, мы живем дружной семьей – родители, жена и две дочки. Старшей дочке семь лет, она учится в первом классе, младшей скоро будет пять лет. Девочки очень подвижные, вместе со мной делают зарядку. Думаю, в перспективе их тоже приобщить к какому-нибудь спорту.

Если выиграю приз, первым делом будем поздравлять маму и папу, конечно. И желательно потратить на квартиру для моих принцесс.

- Спасибо за беседу! Спортивных Вам успехов и побед!

В июле 2022 года Тараз стал четвертым по счету областным центром, принимавшим спортивный фестиваль по подтягиванию на турнике. Участниками стали сотни жамбылцев разных возрастов, изъявивших желание померяться силой и ловкостью. Среди жамбыльцев самым юным участником соревнований стал 8-летний Арнур Султанхан, он подтянулся 15 раз и в итоге получил специальный приз. Такой же специальный приз вручили 60-летнему Оралбеку Акылбеку – самому возрастному участнику.

Участники состязаний «Tartyl Fest» соревновались в 9 категориях в зависимости от веса и возраста. Правила для всех 20 городов-участников фестиваля были едины - подтянуться правильно и большее число раз.

18 февраля в Астане пройдет гранд-финал республиканского турнира по подтягиванию на турнике «Tartyl Fest». В гранд-финале примут участие 170 спортсменов, добившихся наилучших результатов в ходе региональных отборочных соревнований. Возраст участников – от 14 лет до 51 года.





Фото из личного архива Берика Айдабосынова



