Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    В Сарыагаше начал работу бесплатный социальный магазин

    11 Февраля 2022, 14:00

    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Сарыагашском районе открылся социальный магазин для малообеспеченных семей, где они могут бесплатно приобрести одежду. Основная цель социального магазина-поддержка и оказание помощи уязвимым слоям населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

    Социальный магазин «Жария» работает всю неделю с 9.00 утра до 18.00 вечера. С момента открытия магазина 150 человек получили 700 бесплатных предметов одежды и обуви. Из них 100 человек – жители города Сарыагаш, 47-жители села. А 3 человека приехали из другого района и получили помощь. С работой магазина ознакомился заместитель акима района Б. Полатов.

    – В ближайшее время планируется открытие социального магазина в сельских округах Куркелес, Капланбек, Жибек жолы, Дербисек, с предоставлением бесплатных помещений, – говорит он.

    Ранее первый социальный магазин «Жария» был открыт индивидуальным предпринимателем А. Исабаевым в селе Жартытобе. К настоящему времени в открывшийся магазин пришли 1000 нуждающихся семей, 3000 обеспечены одеждой. Вклад в обеспечение магазина товаром вносят благотворительный фонд «Жария» и отдельные лица.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область Благотворительность Акимат
    Новости по теме
    Новости по теме
    Завершен сбор средств для пострадавших от лесных пожаров в области Абай
    Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
    В 14 раз увеличили финансирование ремонта теплосетей в Костанайской области
    Жилищную программу для молодежи планируют расширить в Костанайской области
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    5 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус