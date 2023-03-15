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    В результате землетрясений 6 февраля в Турции погибли 48 тысяч 448 человек

    15 Марта 2023, 07:20

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Вице-президент Турции Фуат Октай провел пресс-конференцию в центре Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD). Октай сообщил, что в результате землетрясений 6 февраля 2023 года в Кахраманмараше погибли 48 тысяч 448 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    По словам вице-президента, в регионах бедствия остаются и продолжают работу более 3 тысяч спасателей.

    Вице-президент сообщил, что «в зоне бедствия обследовано 1 млн 805 тысяч 842 строения, 653 тысяч жилых домов определены как аварийные и средней степени поврежденности. Убрано 20 процентов мусора».

    6 февраля в Турции с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

    Специалисты утверждают, что афтершоки будут продолжаться в регионе еще на протяжении полугода. Исследователь Франк Хугербитс из Нидерландов, предсказавший мощное землетрясение в Турции, предупредил о новых возможных катастрофах в начале марта.

    Ущерб, нанесенный Турции произошедшими в феврале землетрясениями, может превысить $100 млрд. Об этом сообщила официальный представитель Программы развития ООН в Турции Луиза Винтон.

    Как сообщалось ранее, по делу о рухнувших при землетрясениях в Турции жилых постройках арестованы 269 человек.

    Афтершоки продолжаются до сего времени. 14 марта произошло два землетрясения - подземные толчки магнитудой 4,7 и 4,9 зарегистрированы в провинции Кахраманмараш.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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