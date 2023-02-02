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    В результате ДТП в Абайской области «ВАЗ» опрокинулся в вырытый коммунальщиками ров

    2 Февраля 2023, 09:01

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Абайской области водитель «ВАЗа» допустил опрокидывание в ров, где ранее велись работы по водоснабжению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Абайской области.

    По информации пресс-службы департамента полиции Абайской области,

    1 февраля текущего года в 16:30 часов 44-летний водитель, управляя транспортным средством «ВАЗ», двигаясь по улице Кабанбай батыра, не выбрав безопасную скорость движения, допустил опрокидывание в ров, где ранее проводились работы по водоснабжению.

    Как сообщают в пресс-службе, никто в результате происшествия не пострадал.

    В отношении водителя транспортного средства «ВАЗ» составлен административный протокол по статье 620 КоАП РК «Нарушение требований правил дорожного движения, основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации».

    Данное нарушение влечет предупреждение или штраф в размере трех месячных расчетных показателей.


    Фото: t.me/dp_abai

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    ДТП Происшествия Транспорт Абайская область
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