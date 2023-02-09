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    В резиденции Президента в Атырау откроется центр отдыха и оздоровления детей

    9 Февраля 2023, 14:42

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В резиденции Президента в Атырау откроется центр отдыха и оздоровления детей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

    «В Атырау, в резиденции Президента, носящей официальное название Дома для приема официальных гостей, планируется открыть центр отдыха и оздоровления для детей. Делается это по поручению Главы государства передать гостевые объекты в пяти регионах детям. В рамках этого поручения государственные органы Атырауской области начали изучение и рассмотрение всех возможностей для максимального использования объекта для нужд детей. В дальнейшем он станет центром отдыха и оздоровления. После определения точного назначения объекта начнутся организационные работы по его переоборудованию», - сообщили в пресс-службе акимата Атырауской области.

    Теперь уже бывавшая резиденция Президента находится в нескольких десятках километров от Атырау в одном из самых живописных районов области - Махамбетском. Расположена она очень удобно - недалеко от трассы Атырау-Уральск в излучине реки Урал. К реке, на берегу которой расположен небольшой пляж, проложена асфальтированная дорога. В окрестностях есть большой яблоневый сад.

    Ранее стало известно, что аналогичное решение по перепрофилированию комплекса резиденции Президента примет акимат Костанайской области, а в Актобе резиденцию, которая находится на трассе «Актобе-Орск» в районе базы отдыха «Солнечный», отдадут детям. Местные власти планируют открыть здесь детский реабилитационный центр или оздоровительный лагерь. В Актау начались работы по передаче на нужды детей резиденции Президента. В какой именно центр превратится резиденция Президента, еще не ясно.


    Фото пресс-службы акима области

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Акимат Общество
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