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    В республиканский бюджет поступило более 16 трлн тенге по итогам 2022 года - Мади Такиев

    15 Мая 2023, 11:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Мажилис взял в работу подготовку заключения по отчетам Правительства Республики Казахстан и Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан об исполнении республиканского бюджета за 2022 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На рассмотрение Парламента Казахстана Правительством РК и Высшей Аудиторской палатой РК внесены отчеты об исполнении республиканского бюджета за 2022 год. Что касается основных параметров отчета Правительства по исполнению республиканского бюджета на 2022 год, то по итогам прошлого года поступления в бюджет составили 16 трлн 140 млрд тенге, или 102,1% от плана. Расходы исполнены на сумму 18 трлн 532 млрд тенге», - сказал депутат Мажилиса Мади Такиев на пленарном заседании палаты.

    В этой связи он отметил, что Комитет по финансам и бюджету Мажилиса готов подготовить заключение по отчетам Правительства и Высшей Аудиторской палаты.

    Ранее сообщалось, что на пленарном заседании Мажилиса рассматривается проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения национальной безопасности и службы в специальных государственных органах Республики Казахстан».

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Бюджет
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