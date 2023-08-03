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    В программу высшего образования в Казахстане включат специальность «психология религии»

    3 Августа 2023, 12:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Специальность «психология религии» впервые будет включена в программу высшего образования. Об этом сообщили в Министерстве информации и общественного развития РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерство науки и высшего образования РК и местные исполнительные органы выделяют образовательные гранты для абитуриентов, желающих обучаться в отечественных учебных заведениях по специальностям религиозной сферы. На подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием по специальностям «религиоведение», «исламоведение» и «теология» в разрезе групп образовательных программ на 2022-2023 учебные годы государством выделено 287 государственных образовательных грантов», - отмечается в ответе на официальный запрос МИА «Казинформ».

    Как отмечают в ведомстве, в связи с необходимостью подготовки в стране специалистов-религиоведов-психологов, теологов-психологов по инициативе министерства планируется открытие специальности «психология религии» в Евразийском национальном университете имени Л. Гумилева.

    «Данный университет разработал образовательную программу «психология религии». В июне текущего года эта дисциплина внесена в реестр образовательных программ Национального центра развития высшего образования и по ней планируется принять студентов на 2023-2024 учебный год. Ожидается, что это повысит эффективность работы по избавлению от радикальных взглядов граждан, пострадавших от деструктивных религиозных течений», - добавили в МИОР.

    Ранее в Министерстве информации и общественного развития РК перечислили иностранные государства, где казахстанцы могут получить религиозное образование.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Образование Вузы Религия МИОР ДУМК
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