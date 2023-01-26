В Президентском парке столицы обнаружили капкан с лапой животного

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Президентском парке жительница столицы обнаружила капкан с оторванной лапой животного. Сотрудниками полиции УП Есильского района совместно с инспекторами территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира выехали на место обнаружения капкана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

«Проводятся мероприятия по установлению личности правонарушителей, по результатам которых будет принято решение согласно действующему законодательству», - сообщили в правоохранительных органах.

Ранее видео с капканом было опубликовано в Instagram-сообществе zhaloby.astana.





Кадр из видео/ instagram.com/zhaloby.astana