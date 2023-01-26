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    В Президентском парке столицы обнаружили капкан с лапой животного

    26 Января 2023, 12:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Президентском парке жительница столицы обнаружила капкан с оторванной лапой животного. Сотрудниками полиции УП Есильского района совместно с инспекторами территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира выехали на место обнаружения капкана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    «Проводятся мероприятия по установлению личности правонарушителей, по результатам которых будет принято решение согласно действующему законодательству», - сообщили в правоохранительных органах.

    Ранее видео с капканом было опубликовано в Instagram-сообществе zhaloby.astana.


    Кадр из видео/ instagram.com/zhaloby.astana

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана МВД РК
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