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    В Правительстве рассмотрели ход реализации проекта «G4 City»

    4 Февраля 2023, 18:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев провел селекторное совещание по реализации проекта «G4 City» с участием представителей государственных органов, МФЦА «Астана», акимата Алматинской области, АО «Caspian Group», передает МИА «Казинформ».

    Ранее, 24 декабря 2022 года, под председательством Премьер-Министра Алихана Смаилова проведено совещание, на котором был рассмотрен ход реализации проекта. По его итогам дано поручение актуализировать дорожную карту в части детализации и поэтапного определения сроков принятия мер по приданию статуса специальной экономической зоны, а также утверждению генерального плана по проекту в соответствии с его Концепцией путем корректировки генеральных планов городов-спутников г. Алматы.

    В настоящее время на территории города-спутника Gate City подведены магистральные инженерные сети, начато строительство жилого района «Коянкус».

    На сегодняшний день разработаны и утверждены 4 градостроительных документа, регулирующих развитие Алматинской агломерации:

    генеральный план пригородной зоны г. Алматы;

    межрегиональная схема Алматинской агломерации;

    комплексная схема градостроительного планирования территории Алматинской области;

    комплексная схема градостроительного планирования территории Алматинской области, расположенных в зоне особого градостроительного регулирования (ЗОГР) г. Алматы до БАКАД.

    Мониторинг реализации градостроительных проектов в пригородной зоне г. Алматы ведет акимат Алматинской области.

    Напомним, на территории Алматинской области с 2008 года реализуется проект по развитию 4-х новых городов-спутников «G4 City». В прошлом году утвержден План организационных мероприятий по реализации проекта «G4 City», который охватывает вопросы всестороннего развития, в том числе поднятые инвесторами во время их визита в Казахстан.

    Согласно Концепции, подписанной Президентом Республики Казахстан в долгосрочной перспективе, проект будет развиваться в качестве интегрированного города, расположенного вдоль автомагистрали «Алматы – Қонаев», и состоять из четырех районов: Gate – деловой и финансовый центр, Golden – образовательный и медицинский хабы, Growing – промышленный и логистический хабы, Green – туризм и развлечения.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Алматы Акимат Экономика
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