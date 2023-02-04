В Правительстве рассмотрели ход реализации проекта «G4 City»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев провел селекторное совещание по реализации проекта «G4 City» с участием представителей государственных органов, МФЦА «Астана», акимата Алматинской области, АО «Caspian Group», передает МИА «Казинформ».

Ранее, 24 декабря 2022 года, под председательством Премьер-Министра Алихана Смаилова проведено совещание, на котором был рассмотрен ход реализации проекта. По его итогам дано поручение актуализировать дорожную карту в части детализации и поэтапного определения сроков принятия мер по приданию статуса специальной экономической зоны, а также утверждению генерального плана по проекту в соответствии с его Концепцией путем корректировки генеральных планов городов-спутников г. Алматы.

В настоящее время на территории города-спутника Gate City подведены магистральные инженерные сети, начато строительство жилого района «Коянкус».

На сегодняшний день разработаны и утверждены 4 градостроительных документа, регулирующих развитие Алматинской агломерации:

генеральный план пригородной зоны г. Алматы;

межрегиональная схема Алматинской агломерации;

комплексная схема градостроительного планирования территории Алматинской области;

комплексная схема градостроительного планирования территории Алматинской области, расположенных в зоне особого градостроительного регулирования (ЗОГР) г. Алматы до БАКАД.

Мониторинг реализации градостроительных проектов в пригородной зоне г. Алматы ведет акимат Алматинской области.

Напомним, на территории Алматинской области с 2008 года реализуется проект по развитию 4-х новых городов-спутников «G4 City». В прошлом году утвержден План организационных мероприятий по реализации проекта «G4 City», который охватывает вопросы всестороннего развития, в том числе поднятые инвесторами во время их визита в Казахстан.

Согласно Концепции, подписанной Президентом Республики Казахстан в долгосрочной перспективе, проект будет развиваться в качестве интегрированного города, расположенного вдоль автомагистрали «Алматы – Қонаев», и состоять из четырех районов: Gate – деловой и финансовый центр, Golden – образовательный и медицинский хабы, Growing – промышленный и логистический хабы, Green – туризм и развлечения.



