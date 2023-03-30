Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.01 eur/kzt 485.59

    rub/kzt 5.36 cny/kzt 64.79
Прогноз погоды
Астана+11+13℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    В Правительстве рассмотрели ход разработки нового Бюджетного кодекса

    30 Марта 2023, 20:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Исполняющий обязанности заместителя Премьер-Министра – министра финансов Ерулан Жамаубаев провел совещание по разработке нового Бюджетного кодекса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Также на совещании обсуждены меры по кардинальному упрощению бюджетных процессов, повышению эффективности планирования и использованию бюджетных средств за счет элементов блочного бюджета, реализации новых инструментов управления результатами. Кроме того, рассмотрены вопросы цифровизации, обеспечения подотчетности и транспарентности участников бюджетного процесса.

    Министерством национальной экономики были презентованы основные подходы, а также структура и содержание документа.

    С целью широкого обсуждения его основных положений с независимыми экспертами и представителями общественности на портале «Открытые НПА» для получения комментариев и предложений размещен Консультативный документ регуляторной политики.

    По итогам совещания Ерулан Жамаубаев отметил, что основа нового Бюджетного кодекса должна обеспечивать макроэкономическую и бюджетную стабильность, способствовать достижению устойчивости и повышению эффективности государственных финансов и соответствовать целям Правительства в области развития.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Экономика Бюджет
    Новости по теме
    Новости по теме
    Правительство утвердило Концепцию развития сельских территорий
    Искусственное ограничение продажи на АЗС и «придерживание» топлива на нефтебазах: ситуацию с ГСМ обсудили в Правительстве
    Перечень категорий получателей жилищных выплат могут расширить в РК
    Ряд пенсионных льгот получат казахстанские спасатели
    Популярное
    1 Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
    2 Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
    3 Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
    4 Наезд автобуса на 6 человек в Шымкенте: ручной тормоз был поставлен уже после ДТП
    5 Две женщины, подросток и ребенок скончались при наезде автобуса в Шымкенте
    Новости партнеров