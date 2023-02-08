Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.79 eur/kzt 482.57

    rub/kzt 6.19 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    В правила оформления разрешения на постоянное проживание иностранца в РК внесены изменения

    8 Февраля 2023, 12:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В правила оформления разрешения на постоянное проживание иностранца в Казахстане внесены изменения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Граждане стран, с которыми у Казахстана имеются соответствующие миграционные соглашения, могут въехать, выехать, следовать транзитом, передвигаться и временно пребывать в нашей стране по внутренним документам. Однако для получения иностранцем разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан необходим заграничный паспорт в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства и подтверждающего их правовой статус. Для приведения в соответствие с действующим законодательством 6 января 2023 года приказом МВД в правила оформления разрешения на постоянное проживание внесены изменения.

    Теперь иностранцам необходимо предоставлять свой заграничный паспорт, срок действия которого будет составлять не менее 180 календарных дней на день подачи заявления на постоянное проживание.Для получения разрешения на временное проживание также необходимо личное присутствие собственника жилья, лица, действующего от него по доверенности, либо нотариально заверенное согласие собственника. Согласно изменениям, адрес, указываемый при оформлении разрешения должен иметь регистрационный код адреса. Эти меры приняты с целью исключения возможности регистрации иностранцев на несуществующие адреса, а также на адреса, не имеющих отношения к заявителю.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    МВД РК Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    FlyArystan нарушал права несовершеннолетних - прокуратура
    ДЧС обратился к алматинцам в связи с гололедом и туманом
    Рога сайги изъяли у сельчанина в Актюбинской области
    Tartyl Fest станет одним из важнейших турниров в нашей жизни – финалист из СКО
    Популярное
    1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
    2 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
    3 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
    4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
    5 Опубликован календарь итоговых экзаменов в школах Казахстана
    Новости партнеров