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    В пилотном проекте «Ashyq» участвуют изъявившие желание бизнесмены - НПП «Атамекен»

    3 Февраля 2021, 20:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приложением «Ashyq» для доступа к некоторым объектам бизнеса пользуются в двух городах. Заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен» Нариман Абилшайыков пояснил, почему решили остановиться на приложении, сканирующего по QR-коду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это цифровые технологии. Надо признать, что широкого выбора у нас не было. На сегодняшний день в мире практика применения QR-кодов хорошо себя зарекомендовала в странах Юго-Восточной Азии, Сингапуре, Малайзии, Турции, странах Европы. Практика на сегодняшний день работает. Мы к этой работе привлекли нашего отечественного производителя, посмотрели продукт», - сказал заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен» Нариман Абилшайыков, отвечая на вопросы журналистов в ходе онлайн-брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

    Он уточнил, что мобильное приложение в отдельных вопросах еще дорабатывается совместно с МЦРИАП.

    «Мы сейчас его (мобильное приложение - прим. автора) в пилотном режиме проводим. Какого-то нормативного документа, обязывающего бизнес-сообщество применять его в обязательном порядке на сегодняшний день нет. В пилотном проекте участвуют бизнесмены, которые сами самостоятельно изъявили желание. Для чего это делается? У нас регионы из одной зоны в другую зону перескакивают. Соответственно, нет четкого понимания, как предприниматель будет работать», - сказал Нариман Абилшайыков.

    «У бизнесмена есть обязательства перед клиентами и потребителями его услуг. Для определения среднесрочного понимания мы хотим в пилотном режиме это попробовать. Если практика себя положительно зарекомендует, то будем вносить предложение в Минздрав, санэпидемконтроль о применении практики для предпринимателей тех отраслей, которые на сегодня не возобновили свою деятельность. А это более 13 тысяч субъектов в РК», - подчеркнул заместитель председателя НПП.

    Ранее о приложении «Ashyq» для доступа к некоторым объектам бизнеса рассказали в Министерстве здравоохранения. Также представители Минздрава ответили на вопрос журналистов, не является ли данная мера распространением личных данных человека, а также разглашением диагноза пациентов.

    Ранее сообщалось, что МЦРИАП, Минздрав совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» проводят пилот среди представителей бизнеса, деятельность которых ограничена в период карантинных мер (SPA-центры, фитнес-центры, кинотеатры). Теперь для посещения данных мест необходимо отсканировать специальный QR-код и предъявить на входе.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Минздрав РК Здравоохранение Связь, ТВ, IT Цифровой Казахстан
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