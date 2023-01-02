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    В первый день 2023 года в Казахстане появились на свет 782 малыша

    2 Января 2023, 14:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В первый день нового года в родильных домах республики появились на свет 782 ребенка, 398 мальчиков и 384 девочки, из них три пары двойняшек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

    Самое большое количество новорожденных, родившихся в праздничный день, зарегистрировано снова в Туркестанской области – 115 детей , на втором месте – Алматы, где состоялось пополнение на 83 малыша и третий по рождаемости город Шымкент, где родились сразу 69 казахстанцев.

    В столице республики 1 января станет днем рождения для 60 малышей.
    Минздрав РК Здравоохранение Демография Общество
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