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    В Павлодарской области станет на один город меньше

    28 Апреля 2023, 07:35

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Передачу территории Курчатова под юрисдикцию Абайского региона рассмотрели в областном маслихате, передает МИА»Казинформ«со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Соответствующее предложение внес руководитель управления земельных отношений Павлодарской области Мурат Хамитов.

    Он напомнил, что новая Абайская область образована из восьми районов Восточно-Казахстанской области и Семея. В её состав включен и Курчатов, который находился в черте Павлодарской области, но фактически подчинялся ВКО.

    «Общая площадь города составляет 11 тысяч гектаров. Налоги из Курчатова в областной бюджет не поступают, они остаются в бюджете города. Это решение позволит привести в соответствие границы Павлодарской и Абайской областей», – сказал Мурат Хамитов.

    Депутаты единогласно поддержали предложение.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Павлодарская область Маслихат Абайская область
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