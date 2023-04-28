В Павлодарской области станет на один город меньше

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Передачу территории Курчатова под юрисдикцию Абайского региона рассмотрели в областном маслихате, передает МИА»Казинформ«со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Соответствующее предложение внес руководитель управления земельных отношений Павлодарской области Мурат Хамитов.

Он напомнил, что новая Абайская область образована из восьми районов Восточно-Казахстанской области и Семея. В её состав включен и Курчатов, который находился в черте Павлодарской области, но фактически подчинялся ВКО.

«Общая площадь города составляет 11 тысяч гектаров. Налоги из Курчатова в областной бюджет не поступают, они остаются в бюджете города. Это решение позволит привести в соответствие границы Павлодарской и Абайской областей», – сказал Мурат Хамитов.

Депутаты единогласно поддержали предложение.



