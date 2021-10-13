В Павлодарской области через границу не пустили 3 граждан стран СНГ

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Сотрудники департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области не впустили в Казахстан трех иностранцев. У двух россиян и одного узбекистанца не было справок с отрицательным результатом ПЦР-обследования, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«За сутки запрещён въезд в страну трём гражданам СНГ: 2 гражданам Российской Федерации и 1 гражданину Узбекистана, не предоставившим справок с отрицательным результатом ПЦР-обследования», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

Там рассказали, что за сутки через пограничный пост, расположенный на территории Павлодарской области в Казахстан прошли 511 человек.

«За последние сутки через границу прошло 511 человек, из них 266 пеших и 245 водителей фур. В карантинный стационар помещено 5 казахстанцев», - добавили в ДСЭК.

По информации эпидемиологов, подтверждённых случаев КВИ на автопереходах не выявлено.

С момента введения ограничений (с 19 сентября 2020 года) в Павлодарскую область прибыли 213 817 человек, проведено 43 153 ПЦР-обследования, выявлено 268 завозных случаев с бессимптомным течением болезни. В карантинные стационары для ПЦР-обследования было помещено 4 914 граждан Казахстана, сообщили в департаменте. В республику не пустили из-за отсутствия справок о ПЦР-обследованиях 2 763 нерезидента страны.