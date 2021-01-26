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    В Павлодаре начали заселять в общежитие студентов педуниверистета

    26 Января 2021, 11:15

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - При распределении мест в общежитии приоритет отдают грантникам, сиротам, детям из многодетных семей, людям с ограниченными возможностями, а также обучающимся по педагогической квоте и программе «Серпін», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Студенты первого курса Павлодарского педагогического университета заселяются в общежитие, - сообщила журналистам пресс-служба вуза. - Заселение проходит с 50-процентной наполняемостью и строго по утверждённому графику. В комнатах будут проживать не более двух ребят».

    По информации ППУ, в Доме студентов № 2 строго соблюдают все санитарно-эпидемиологические требования карантина.

    «Сегодня мы заселяемся в Дом студентов. Всё идет хорошо; мне всё очень нравится: комнаты тёплые, просторные - созданы все условия для проживания, - поделилась студент первого курса Павлодарского педагогического университета Кристина Плугатырь. - Хочется выразить большую благодарность руководству университета и сотрудникам за радушный приём».

    В ППУ добавили, что Дом студентов №2 рассчитан на 467 мест. На заселение в общежитие всего поступили 354 заявки, добавили в пресс-службе.

    «При распределении приоритет отдаётся грантникам, сиротам, детям из многодетных семей, людям с ограниченными возможностями, а также обучающимся по педагогической квоте и программе «Серпін». В первый день в общежитие заселились 77 студентов из разных регионов Казахстана и районов Павлодарской области», - уточнили в университете.

    Там также отметили, что при входе в общежитие установлены дезинфицирующие арки и коврики. Каждый день проживающим на входе будут измерять температуру. В случае необходимости можно немедленно обратиться за медицинской помощью. Заселять в Дом студентов №2 будут до 30 января.

    Фото пресс-службы ППУ.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Образование Вузы
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