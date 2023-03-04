В пассажирском кресле особый гость: один день из жизни водителей депутатов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Один из самых закрытых гаражей нашей страны распахнул для корреспондентов МИА «Казинформ» свои двери. Руководство Автохозяйства УМТО Управления Делами Президента сделало исключение в честь 25-летнего юбилея предприятия. Нам показали все производственные помещения и даже разрешили побеседовать с водителями.

Нелегкий труд водителей обычно остается в тени, однако в этот раз мы на совесть расспросили наших скромных малоразговорчивых героев: сложно ли быть водителем высокопоставленных лиц страны и депутатов? Как проходят их рабочие будни? Почему на протяжении долгих лет многие из них остаются верными службе?

Водитель Базарбек Алиев отработал на предприятии 25 лет, лишь недавно вышел на пенсию. Если вы думаете, что переезд в новую столицу начался с поезда, полного депутатов и госчиновников, то ошибаетесь. Оказывается, первыми в столицу приехали водители, своим ходом, на машинах, чтобы встретить и развести пассажиров этого поезда.

Базарбек Алиев был в числе этих немногих водителей.

«Караван из 28 машин, на базе которых затем было организовано наше автохозяйство, прибыл тогда еще в Акмолу своим ходом. В основном это были «Волги». Прибыли заранее, чтобы 9 декабря 1997 года встретить на железнодорожном вокзале своих первых столичных пассажиров – депутатов Парламента, переехавших из Алматы. Ждали их на перроне старого вокзала. Я 10 лет возил заместителя председателя Мажилиса и встречал его. На улице было сильно морозно, буран. Мы-то за несколько дней попривыкли к суровой северной погоде, а депутаты были сильно расстроены, они приехали из солнечной южной столицы, где в тот год даже снег не выпал,» - рассказал Базарбек-ага.

«Сначала в столице работать было сложно: очень маленький цех, где ремонтировали машины, мыли их вручную. Однако постепенно обжились, появилось свое здание, начали закупать оборудование, новую технику. Первым столичным закупом были «Фольксвагены». Помню, как ребята радовались», - отметил ветеран предприятия.

Кто только не оказывался в салоне их авто: от казахстанского депутата до Генерального секретаря ООН! За 25 лет работы предприятие обслужило множество крупных делегаций, межгосударственных саммитов, международных форумов.

Серик Кобеев трудится водителем в Автохозяйстве УМТО 22 года. Возил спикера Сената, председателей комитетов Парламента, важных иностранных гостей и дипломатов. Он признался, что высокопоставленные пассажиры бывают веселыми и серьезными, разговорчивыми и не очень. Но, как правило, к водителям все относятся уважительно.

«Когда нашу страну посетил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, его встречал спикер Сената, водителем которого я являюсь. Когда по улице едет кортеж иностранного гостя, вдвойне усиливается внимание. Да, в городском потоке машин нас сопровождают, но все-равно переживаешь, чтобы не перегородили дорогу. Наверно, именно тогда я больше всего за рулем волновался. Все-таки такая фигура! А так уже ничего не страшно, работа как второй дом. Главное – отработать с легкой душой и идти домой. Я являюсь наставником молодых работников и всегда говорю ребятам: «усердно трудитесь, выполняйте свою работу правильно, встречайте и провожайте пассажира с улыбкой. Чтобы, все было как в песне: первым делом самолеты, а девушки потом». Я тоже придерживаюсь такого принципа. Первым делом – работа, остальное – потом», - признался Серик Кобеев.

К слову, главное богатство предприятия – это люди. Они – лицо не только предприятия, но и всей страны. Ведь первыми по приезде в Казахстан иностранного гостя встречают именно водители. На этом особом предприятии все водители вежливые, интеллигентные и опрятные. Даже по общению с ними чувствуется, что это не просто водители. Их манеры не хуже, чем у светских персон.

Многие приходят сюда в довольно молодом возрасте и остаются верны родному предприятию всю свою трудовую жизнь. И дело не в зарплате – таксисты точно зарабатывают больше, просто интересно работать.

Водитель первого класса Нурболат Абдикулов – один из таких патриотов. Работает здесь без малого уже 15 лет.

Нурболат рассказал, что даже те короткие минуты, когда везешь представителей казахской интеллигенции и они нашли время и желание побеседовать с тобой, влияют на духовный рост.

«Никогда не забуду свои поездки с писателем Абишем Кекильбаевым. Каким же глубоким он был человеком! Всегда говорил о душе, о нашем наследии, настоящий представитель интеллигенции. Очень нравились мне поездки и с Куанышем Султановым. Он всегда интересовался делами, давал ценные советы, переживал, заботился о водителях как о родных людях. Всегда был спокоен, даже если вдруг я не успевал подъехать к назначенному времени. Всегда оставался добрым и простым в общении человеком, и нас всех к этому призывал», - рассказал Нурболат Абдикулов.

По словам водителей, дисциплина на предприятии строгая. И уровень безопасности соответствующий. Обязательный личный досмотр водителя при входе, на выезде – всей машины, на готовность и медицинское освидетельствование. Регулярно проходят курсы повышения квалификации, периодически работают психологи.

Среди главных требований к водителю: опрятный внешний вид, безопасное и комфортное вождение, спокойный стиль езды.

Если мероприятие проходит с участием охраняемых лиц, к работе подключаются сотрудники Службы госохраны, технадзор, дорожная полиция. И даже кинологи проверяют авто, в которое предстоит посадить важного гостя. Инструктаж проводят также и с водителями.

Машины готовят заранее по предоставленным заявкам, составляют список авто и водителей. Затем автомобили загоняют в ремонтную зону, где проводится диагностика.

Сегодня в Автохозяйстве УМТО работают 287 человек, в их числе 189 высококлассных водителей. А еще диспетчеры, специалисты по ремонту, заправщики и другие технические специалисты.

Каждое утро из гаража Автохозяйства выезжают 170 автомобилей. Только в прошлом году водители предприятия отработали за рулем более 468 тысяч часов!

Уже у входа чувствуется, что мы попали на режимный объект. Тщательно проверяют каждого гостя по списку.

Водители не просто садятся в авто и едут забирать гостя. Сначала они приходят в диспетчерскую, получают свои документы на автомобиль, ключи.

Здесь не забалуешь и «налево» не уедешь: диспетчер на GPS-навигаторе отслеживает движение каждого авто, по рации принимает заявки от пассажиров.

Внутри каждого документа водителя можно заметить одинаковые смартфоны. Автохозяйство внедряет мобильное приложение, в котором отражаются заказы от клиентов. Это мобильное приложение также скачивают депутаты, указывают, где и во сколько им нужно быть.

После диспетчерской комнаты водители направляются в медпункт. Врачи проверяют их давление и алкогольную интоксикацию. Причем авторизация осуществляется по GR-коду. Медработники приглашенные, работают по графику и не знают фамилии ребят.

Только после этого водитель может пройти к машине. Перед тем как выехать с предприятия, водитель обязательно заезжает на мойку, затем заправляют машину. И автомойка, и заправочная станция распложены на территории Автохозяйства. После этого водители проезжают на КП, где механик проводит итоговый осмотр. Если машина соответствует всем техническим требованиям, водитель может выезжать за пассажиром.

Сегодня 57% всех машин – казахстанского производства. Следует отметить, что все машины в идеальном состоянии без единых царапин, хотя находятся в эксплуатации с 2007 года.

К примеру, в прошлом году автопарк обновили только на 17%. Старые авто, к слову, не идут на списание. Их передают другим государственным органами, с удовольствием забирают регионы, так как могут быть пригодны еще много-много лет. Это лучшее доказательство того, насколько качественное техническое обслуживание и как аккуратно ими управляют водители УМТО.

За успехами Автохозяйства стоит труд каждого конкретного человека. Приятно было видеть, что их труд ценится руководством.

25-летний юбилей родного предприятия коллектив Автохозяйства УМТО запомнит надолго. В тот день для них настал «звездный час». Водители, слесари, заправщики, диспетчеры и другие технические специалисты стали главными героями торжества.

В рамках юбилейной церемонии работники предприятия под фанфары выходили на сцену столичного театра, чтобы принять заслуженные награды, благодарности руководства и подарки. Труд работников предприятия был отмечен памятными презентами, путевками в санатории

Почетные профессиональные знаки отличия - нагрудные знаки «Үздік автокөлікші» и «Құрметті автокөлікші» Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК получили 16 работников предприятия.

Заместитель руководителя аппарата Сената Парламента Олжас Данабеков вручил Благодарственные письма председателя Сената Парламента водителям Ескендиру Сейдахметову и Сарсембаю Тойшыбекову,

Благодарственное письмо от имени руководителя аппарата Мажилиса Парламента получили водители Валерий Горелов, Владимир Евпак, Ербол Жахин, Руслан Мансур, Нурлан Умиралинов, специалист по уборке Гульжанат Тиналиева, заместитель директора Айгуль Ескендирова, начальник планово-экономического отдела Вероника Конрад.

Директору Автохозяйства УМТО Даулету Аскарову на юбилейном мероприятии выпала честь вручить особые, душевные подарки за преданность делу и многолетний добросовестный труд водителям, которые работают на предприятии со дня его основания.

Путевки в санаторий вручены Айдапкелю Ахметову, Рустему Абжалиеву, Альмухану Аубакирову, Акану Альпеисову Кайрату Куланову, Талгату Кураппаеву, Елубаю Садирову, Халкену Сайдалину, Талгату Юсупову, Кайрату Рахимжанову.

Трогательного внимания удостоились и перспективные молодые работники Автохозяйства. Их мамам директор торжественно вручил Благодарственные письма за достойное воспитание. Чтобы получить грамоты на сцену поднялись Роза Какешовна Саламгереева, Торгай Сатыбаевна Уябекова, Баглан Кенжебаевна Молдыбаева и Алия Калиевна Бердибекова.

Памятными презентами был отмечен многолетний добросовестный труд ветеранов предприятия, находящихся на заслуженном отдыхе.

«Для нас в приоритете – создание здорового климата в коллективе и всех условий для работников. Мы стараемся поощрять сотрудников, отмечать их заслуги. Начиная с этого года принято решение – и в УДП нас поддержали – выделять водителям путевки на оздоровление в санатории», - отметил директор Автохозяйства УМТО Даулет Аскаров.

Фото: пресс-служба Автохозяйства УМТО