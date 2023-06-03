В Парламенте создана депутатская группа «Бiр ел - Бiр мүдде»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Члены Бюро Сената рассмотрели вопрос о регистрации депутатской группы «Бiр ел - бiр мүдде», созданной по поручению Главы государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Инициативу о создании депутатской группы «Бiр ел - бiр мүдде» озвучил Президент страны на XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана. Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что действенным механизмом активного вовлечения партий в вопросы укрепления национального единства может стать депутатское объединение в Парламенте, основу которого могли бы составить пять сенаторов от Ассамблеи.

Главная задача группы - согласование вопросов законодательного обеспечения государственной политики в сфере общественного согласия и национального единства в стране. Такой формат работы будет способствовать эффективному взаимодействию между Парламентом и Ассамблеей народа Казахстана, институтами гражданского общества в сфере координации межэтнических отношений.

Всего в состав группы вошли 30 депутатов Парламента. Руководителем депутатской группы избран председатель Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке – Нурторе Жусип, секретарем - депутат Мажилиса Наталья Дементьева.