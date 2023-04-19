В отопительный сезон в Астане отмечались случаи превышения содержания вредных веществ в воздухе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В отопительный сезон отмечались случаи превышения ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач города Астаны Сархат Бейсенова на брифинге столичной Службы коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из приоритетных направлений в работе санитарной службы столицы является проведение санитарно-эпидемиологического мониторинга за качеством воды, атмосферным воздухом. Мониторинг проводится согласно утвержденного плана на 2023 год в 40 контрольных точках отбора проб питьевой воды и для оценки степени загрязнения атмосферного воздуха - в 39 контрольных точках. За 1 квартал текущего года из контрольных точек на санитарно-химические и микробиологические показатели было отобрано по 110 проб питьевой воды, из них не соответствовали по санитарно-химическим показателям 5 проб воды, что составило 4,5 % – не соответствие нормативным значениям по жесткости, сухому остатку и марганцу из скважин жилых массивов Интернациональный и Мичурино», – сказала Сархат Бейсенова.

Спикер также сообщила, что по микробиологическим показателям не соответствовали требованиям 4 пробы воды, отобранные с водоразборных колонок в Сарыаркинском районе. По несоответствующим результатам обслуживающей компанией «Астана Су Арнасы» проведен комплекс профилактических мероприятий, отобраны контрольные пробы воды, теперь результаты соответствуют установленным нормам.

Также, по словам Сархат Бейсеновой, в рамках мониторинга исследовано 3 582 пробы атмосферного воздуха, превышение предельно допустимых концентраций установлено в 380 пробах по следующим ингредиентам: сероводород, сажа, предельные углеводороды, диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы. Превышения ПДК в атмосферном воздухе наблюдались в зимний период, что связано с отопительным сезоном, увеличением количества сжигаемого топлива на ТЭЦ, использованием печного отопления в частном секторе и качеством топлива, более продолжительной работой автотранспорта. По результатам мониторинга за состоянием атмосферного воздуха ежеквартально для принятия мер направляется информация в департамент экологии, акиматы районов, управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны.

Как отметила Сархат Бейсенова, с наступлением теплого периода года запланирован мониторинг за качеством воды открытых водоемов – это реки Есиль, Акбулак, Сарыбулак и Астанинское водохранилище, для чего определены 20 контрольных точек в местах культурно-бытового водопользования, зонах рекреации и в местах выпуска ливневых сточных вод.



