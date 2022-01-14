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    В отношении шымкентского филиала «КазТрансГаз Аймак» составили четыре административных протокола

    14 Января 2022, 02:39

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В отношении шымкентского филиала АО «КазТрансГаз Аймак» составлены четыре административных протокола. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.

    Ранее в адрес департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкенту поступили обращения от четырех граждан на действия шымкентского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак».

    Департаментом на основании данных обращений проведена внеплановая проверка на предмет соблюдения норм Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях».

    По результатам внеплановой проверки установлено, что шымкентский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак», получив информацию о завершении строительно-монтажных работ согласно выданным техническим условиям, не осуществлял подключение к регулируемой услуге, что в свою очередь является грубым нарушением статьи 24 и 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях».

    В связи с чем, департаментом в отношении ШПФ АО «КазТрансГаз Аймак» составлены четыре (четыре) административных протокола по части 4 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» и внесено предписание о незамедлительном устранении нарушений норм законодательства Республики Казахстан.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Экономика Другие государственные органы Шымкент
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