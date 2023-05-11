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    В отношении КТЖ ведется следствие

    11 Мая 2023, 13:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Руководитель департамента Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Астане Тимур Каленов сообщил, что с начала года в отношении Международного аэропорта Астаны, ТОО «Дьюфри Централ Эйжа» и АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» начаты расследования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наша организация осуществляет работу по защите конкуренции и ограничению монополистической деятельности на товарном рынке в пределах своей компетенции. Перед нашим департаментом стоят определенные задачи: повышение экономической эффективности и конкурентоспособности субъектов рынка, содействие развитию добросовестной конкуренции, предупреждение, выявление и расследование нарушений законодательства в сфере защиты конкуренции, пресечение и демонополизация субъектов рынка, ограничивающих конкуренцию», - сказал Тимур Каленов на брифинге в Службе коммуникаций Астаны.

    По словам спикера, в целях недопущения нарушений антимонопольного законодательства выносятся предупреждения, предписания и проводятся расследования.

    «С начала года в отношении 3 субъектов начаты расследования: международный аэропорт Астаны, ТОО «Дьюфри Централ Эйжа» и АО «НК «Қазақстан Темір Жолы». В этом году уведомления направили 5 организациям. Кроме того, за первый квартал текущего года 3 субъектам по повышению установленных предельных цен на госзакупках вынесено предписание», - добавил Тимур Каленов.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    КТЖ Другие государственные органы АЗРК
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