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    В отношении должностных лиц ДУИС по г.Нур-Султан проводятся досудебные расследования

    16 Мая 2021, 20:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В отношении должностных лиц ДУИС по городу Нур-Султан, а также руководителей среднего звена следственных подразделений Департаментов полиции Костанайской и Жамбылской областей проводятся досудебные расследования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz

    Подробная информация по этим фактам в интересах следствия в настоящее время не подлежит разглашению.

    Вместе с тем Polisia.kz отмечает, что МВД в соответствии с проводимыми реформами продолжает реализацию системных мер по искоренению нарушений законности в собственных рядах и пресечению любых действий, дискредитирующих государственную службу.

    – Когда руководством страны перед МВД была поставлена задача по искоренению коррупции и наведению порядка в рядах полиции, высказывались довольно пессимистичные прогнозы о их невыполнимости. Но сегодня о результатах работы говорят цифры: в два раза меньше фактов взяточничества, на треть – коррупционных уголовных правонарушений. Это данные только за четыре месяца текущего года в сравнении с прошлым годом. Бескомпромиссная борьба будет продолжена, чтобы повысить уровень доверия населения и вернуть гражданам уверенность в полиции, – подчеркнул министр Ерлан Тургумбаев.

    По поручению главы ведомства наибольший акцент делается на повышении у сотрудников антикоррупционного иммунитета, на профилактику, предупреждение и недопущение таких правонарушений.

    Личному составу разъясняются изменения в Уголовном законодательстве в части ужесточения ответственности за коррупционные правонарушения, совершенные сотрудниками правоохранительных органов. В настоящее время системная работа Департамента собственной безопасности продолжается.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Коррупция МВД РК
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